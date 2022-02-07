Gal Gadot'un rol aldığı Nil’de Ölüm filmi Kuveyt'te yasaklandı

İsrailli oyuncu Gal Gadot'un yeni filmi Nil'de Ölüm'ün gösterimi Kuveyt tarafından yasaklandı.

Independent'in haberine göre, bu karar Gadot'un geçmişte yaptığı açıklamalara gelen tepkiler ve filmin yasaklanması çağrıları üzerine alındı.

Sosyal medya kullanıcıları, 2014 Gazze Savaşı sırasında Gadot'un İsrail ordusunu övmesini ve Hamas'ı eleştirmesini hatırlatarak tepki gösterdi.



Agatha Christie'nin 1937'de kaleme aldığı aynı adlı romanından uyarlanan Nil'de Ölüm'ün yönetmenliğini Kenneth Branagh üstleniyor.



Branagh ayrıca filmin başrollerini Gadot'un yanı sıra Tom Bateman ve Annette Bening'le paylaşıyor.



Gadot'un rol aldığı 2017 yapımı Wonder Woman da söz konusu açıklamalar sebebiyle Lübnan gibi bazı Arap ülkelerinde yasaklanmıştı.

SİNEMASEVERLER FİLMİ İZLEYEMEYECEK



İsrail'le barış anlaşmaları imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi Körfez ülkelerinin aksine Kuveyt, ilişkilerin normalleştirilmesine karşı çıkıyor.



Filistin'e uzun süredir destek veren Kuveyt'te Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü Anouar Murat da yaptığı açıklamada, "Sinemaseverler filmi izleyemeyecek" dedi.