Gal Gadot'un rol aldığı Nil'de Ölüm filmine Tunus'ta da yasak

Kuveyt ve Lübnan'ın ardından Tunus da Nil'de Ölüm (Death on the Nile) filmini gösterimden kaldırdı.



Siyonizm karşıtı kadın hareketinin Başkanı Kaouther Saida Chebbi, "Filmin başrol oyuncusu kadın İsrailli ve İsrail ordusunda eğitim gördü ayrıca Filistin topraklarının kolonizasyonunu da destekliyor" dedi.



Film İsrailli oyuncu Gal Gadot'un geçmişte yaptığı açıklamalar nedeniyle tepkiyle karşılanmıştı.



İsrailli oyuncu, 2 bin 251 Filistinlinin öldüğü 2014 Gazze Savaşı sırasında İsrail ordusunu öven ve Hamas'ı eleştiren mesajlar paylaşmıştı.

NİL’DE ÖLÜM FRAGMANI