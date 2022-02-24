Gal Gadot'un rol aldığı Nil'de Ölüm filmine Tunus'ta da yasak

Tunus, İsrailli oyuncu Gal Gadot'un rol aldığı Nil'de Ölüm (Death on the Nile) filminin gösterimini protestoların ardından yasaklama kararı aldı.

Haberler 24.02.2022 - 10:09

Gal Gadot'un rol aldığı Nil'de Ölüm filmine Tunus'ta da yasak

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Nil'de Ölüm filminden yeni fragman

Kuveyt ve Lübnan'ın ardından Tunus da Nil'de Ölüm (Death on the Nile) filmini gösterimden kaldırdı.

Siyonizm karşıtı kadın hareketinin Başkanı Kaouther Saida Chebbi, "Filmin başrol oyuncusu kadın İsrailli ve İsrail ordusunda eğitim gördü ayrıca Filistin topraklarının kolonizasyonunu da destekliyor" dedi.

İsrailli oyuncu Gal Gadot'un geçmişte yaptığı açıklamalar nedeniyle tepkiyle karşılanmıştı.

İsrailli oyuncu, 2 bin 251 Filistinlinin öldüğü 2014 Gazze Savaşı sırasında İsrail ordusunu öven ve Hamas'ı eleştiren mesajlar paylaşmıştı.

NİL’DE ÖLÜM FRAGMANI

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