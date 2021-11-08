Gala Konser yarın AKM'de düzenlenecek

Devlet Opera ve Balesi'nin yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği 'Gala Konser' programında Giuseppe Verdi'nin "La Forza del Destino", "Atilla", "La Traviata", "Aida", "Don Carlo", Georges Bizet'in "Carmen", Giacomo Puccini'nin "Tosca", "Le Villi", "Turandot", Charles Gounod'un "Faust" operalarından aryalar seslendirilecek.



İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Şef Zdravko Lazarov'un yöneteceği konserde başkemancı olarak Oleksandr Samoylenko sahne alacak.



Aralarında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan'ın da olduğu Devlet Opera ve Balesi'nin seçkin solistleri Seda Aracı Ayazlı, Bülent Bezdüz, Aykut Çınar, Eylem Demirhan Duru, Evren Ekşi, Zafer Erdaş, Nesrin Gönüldağ, Gülbin Günay, Eralp Kıyıcı, Mine Kurtoğlu konserde sahnede olacak.



Konser biletleri "www.biletinial.com" ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi gişelerinden alınabiliyor.

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