Game of Thrones’un merakla beklenen 8’inci sezon 1’inci bölümü, 14 Nisan’ı 15 Nisan’a bağlayan gece Türkiye saatiyle 4’te yayınlandı. 14 Nisan Pazar gününden itibaren Game of Thrones ile ilgili en çok aranan ürün ise George R.R. Martin’in Taht Oyunları isimli kitabı oldu. Alışveriş yapanların yaş aralığını 16-40 olarak açıklayan Hepsiburada, en çok siparişin İstanbul’dan geldiğini belirtti.



“EN FAZLA SİPARİŞ İSTANBUL’DAN GELDİ”



Game of Thrones kitapları için en fazla talep sırasıyla İstanbul, Ankara ve Ordu’dan geldi. Bu üç günde satışa sunulan serinin kitapları arasında en çok satan ise; tüm serinin kitaplarının yer aldığı 9 kitaptan oluşan Game of Thrones seti oldu.



EN ÇOK STARK AİLESİNİN ÜRÜNLERİ İLGİ GÖRÜYOR



Game of Thrones dünyasında yer alan Stark, Lannister, Baratheon gibi hanelerin özel tasarım tişörtlerine de talebin yoğun olduğunu belirten Hepsiburada, en çok Stark hanesinin tişörtlerinin satıldığını açıkladı.

Üzerinde kurt sembolü bulunan parlak siyah çelik yüzük, kolye ve kabartmalı anahtarlık da en çok satılan ürünler arasında yer aldı.

