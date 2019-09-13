Türkiye saatiyle 22 Eylül’ü 23 Eylül’e bağlayan gece yarısı düzenlenecek olan 71. Emmy Ödül Töreni’ni Game of Thrones oyuncuları sunacak.
İsmi açıklanan sunucular arasında Emilia Clarke, Kit Harington, Lena Headey, Peter Dinklage, Sophie Turner, Maisie Williams, Nikolaj Coster Waldau, Gwendoline Christie, Alfie Allen ve Carie Van Houten bulunuyor.
Game of Thrones ekibi oyuncuları, geçtiğimiz aylarda kendi kendilerini Emmy'ye aday göstermeleriyle gündeme gelmişti. Gwendoline Christie, Alfie Allen ve Carice van Houten’in Emmy'ye HBO tarafından aday gösterilmeyip kendilerinin başvurduğu ortaya çıkmış, dizinin hayranları, sosyal medyada HBO'ya tepki göstermişti.
32 DALDA ADAY
Sonuç olarak Game of Thrones 32 dalda rekor bir adaylık almayı başarmıştı. Aday gösterilen isimler arasında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage bulunuyor. Böylece dizi yayın tarihinden itibaren toplamda 161 adaylık almış oluyor.