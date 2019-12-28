Game of Thrones oyuncusu Alfie Allen'ın dublörü Andrew Dunbar hayatını kaybetti

Yayınlandığı 8 sezon boyunca izlenme rekorlarını altüst eden, final bölümü ise hala eleştirilen Game of Thrones (Taht Oyunları) bu kez üzücü bir haber ile gündemde.

Dizinin hem nefret edilen hem de sevilen karakterlerinden Theon Greyjoy’u canlandıran Alfie Allen'ın dublörü Andrew Dunbar, Kuzey İrlanda’nın Belfast kentindeki evinde hayatını kaybetti.

30 yaşındaki oyuncunun Noel arifesinde öldüğü duyurulurken, konuyla ilgili başka bir detay paylaşılmadı.



Dunbar, dublörlüğün dışında dizinin en çok akılda kalan bölümlerinden Battle of Bastards’ta da (Piçlerin Savaşı) kamera önündeydi. 30 yaşındaki oyuncu Jon Snow’un (Kit Harrington) yanında savaşan kuzeyli askerlerden birini canlandırdı.

Dunbar’ın ölümü, dizi ekibi tarafından da üzüntüyle karşılandı. Başta set çalışanları olmak üzere birçok kişi sosyal medyadan Dunbar’la ilgili düşüncelerini paylaştı.