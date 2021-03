Game of Thrones yazarı George R.R. Martin ve HBO anlaşma imzaladı

Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin, HBO yayın platformuyla beş yıllık devasa bir anlaşma imzaladı. Beyazperde'nin haberine göre anlaşma, Martin'in hem HBO, hem de HBO Max için yeni projeler geliştirmesini içeriyor. Martin, HBO'nun hit drama dizisi Game of Thrones için temel oluşturan Buz ve Ateşin Şarkısı kitap serisini yazmasıyla tanınıyor.



Dizi, tüm zamanların en popüler ve etkili dizilerinden biri olduğunu kanıtladı, sadece büyük izleyici kitlesi çekmekle kalmadı, aynı zamanda kazandığı ödüllerle rekorlar kırdı. HBO, Game of Thrones olaylarından birkaç yüz yıl önce kurulan ve Targaryen Hanesi'nin ve Targaryen iç savaşının Dance of the Dance olarak bilinen hikayesini anlatan House of the Dragon dizisini hazırlıyor. Dizi şu anda 2022'de bir başlangıç ​​yapmayı hedefliyor. Martin, dizinin ortak yaratıcısı ve yönetici yapımcısı.



diziLERDE YÖNETİCİ YAPIMCI OLACAK

Geçtiğimiz haftalarda HBO ve HBO Max'teki çalışmalarda Game of Thrones evreninde çok sayıda yeni programın yer aldığı ortaya çıktı. Bunların arasında Martin’in Tales of Dunk and Egg romanının bir dizi uyarlaması var. Martin, tüm dizilerde yönetici yapımcı olarak yer alacak. Martin, aynı zamanda HBO’nun Nnedi Okorafo’dan gelen Who Fears Death ve Roger Zelazny’den gelen Roadmarks uyarlamalarının da yürütücü yapımcısı.



Anlaşmanın haberi, Martin'in UCP ve Peacock'la yaptığı çalışmalardan birinin, bir dizi uyarlamasına dönüşme bilgisinden sonra geldi. Stüdyo ve yayıncı, daha önce Hulu'da geliştirme aşamasında olan Wild Cards kitap serisine dayanan bir dizi geliştiriyor. Martin, Melinda Snodgrass ve Vince Gerardis'le birlikte yönetici yapımcılığı üstlenecek. Wilds Cards kitapları ilk olarak 1987'de piyasaya sürüldü ve 40'tan fazla yazar katkıda bulundu.

