Game of Thrones'un 300 yıl öncesini anlatan George R. R. Martin imzalı kitap Ateş ve Kan Türkçede

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisine uyarlanan kitap serisinin yazarı George R. R. Martin'in son kitabı Ateş ve Kan, Epsilon Yayınevi etiketiyle yayınlandı. Alican Saygı Ortanca ve Emre Aygün çevirisiyle çıkan kitapta George R. R. Martin, efsanevi serisi Buz ve Ateşin Şarkısı’nı sonlandırmadan önce, okuyucusunu zamanda geriye götürüyor. Böylece merakla okunup sevilen seriyi yeniden yapılandırma, hikayenin nasıl başladığını görme, taşların teker teker yerine oturmasını sağlayacak bilgilere ulaşmaimkanı sağlıyor.

GAME OF THRONES'TAN 300 YIL ÖNCE WESTEROS’TA EJDERHALAR HÜKÜMDARLIĞI



Taht Oyunları’nda yaşanan olaylardan yüzyıllar önce, –Valyria Kıyameti’nden sağ çıkan tek ejderlordları ailesi olan– Targaryen Hanesi, Ejderha Kayası’na yerleşmişti. Westeros tarihinin en şanlı, bir o kadar da tartışmalı hanesinin öyküsü ateş ve kanla yazılıyordu. Ejderhanın ejderhayla, kardeşin kardeşle savaştığı, Westeros’u Westeros yapan bu dönem, Demir Taht’ın yaratıcısı efsanevi Fatih Aegon’la başlıyor. Fatih’ten sonra gelen âlimler, zalimler, korkaklar, kahramanlar ve en çok da muazzam ejderhalar, o tahtı elinde tutmak isteyen kral ve kraliçelerin hırslarının bir parçası oluyor.



Peki, Ejderhaların Dansı boyunca aslında neler yaşandı? Yedi Krallık nasıl kuruldu? Kıyamet’ten sonra Valyria’yı ziyaret etmek neden o kadar tehlikeliydi? Daenerys’in üç ejderha yumurtasının kökeni neydi? Ressam Doug Wheatley’nin elinden çıkma yepyeni siyah-beyaz illüstrasyonlarla süslenmiş bu önemli tarihçede cevabını bulan sorulardan birkaçı bunlar…



Takvimler geriye dönüyor, haneler yükselip yıkılıyor ve taht oyunlarının hem en kolay hem de en zor olduğu dönemde Targaryen tarihinin bütün detayları ilk kez gözlerimizin önüne seriliyor. Tanrılar, Targaryen Hanesi için bir kez daha yazı tura atıyor... Ya kan ya da ateş.



GEORGE R. R. MARTIN KİMDİR?



1948 yılında New Jersey’de dünyaya gelen George R. R. Martin, yazmaya oldukça genç yaşta başladı. Henüz küçük bir çocukken arkadaşlarına yaratık hikayeleri satıp seslendirerek başladığı yazarlık yolunda ilk profesyonel satışını 1970 yılında, Galaxy’nin 1971 Şubat sayısına satılan The Hero öyküsüyle yaptı. Martin tüm dünyada bir fenomen haline gelen Buz ve Ateşin Şarkısı serisini, 1991 yılında yazmaya başladı ve serinin ilk kitabı Taht Oyunları yurt dışında 1996 yılında yayımlandı.

İlk olarak bir üçleme olarak planlanan seriden, şu an için beş ana kitap yayımlandı ve iki ana kitabın daha yazılıp yayımlanması bekleniyor. Hakları 2007 yılında HBO tarafından satın alınan Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin dizi uyarlaması 2011 yılında seyirciyle buluştu. 71 yaşında olan yazar, eşi Parris’le birlikte Santa Fe, New Mexico’da yaşıyor.