Game of Thrones'un Cersei'si Lena Headey ilk kez yönetmenlik yapacak

'Game of Thrones' dizisinde canlandırdığı Cersei Lannister karakteriyle tanınan Lena Headey, ilk kez yönetmen koltuğuna oturacak. Beyazperde'nin haberine göre, 48 yaşındaki İngiliz oyuncu, uzun metraj filmini yönetmeye hazırlanıyor. Daha önce iki müzik videosunun yönetmenliğini üstlenen Headey, senaryosu da kendisine ait olan 'The Trap' adlı kısa filmle BAFTA ödüllerinde yarışmıştı.



Bu kez bir uzun metraj için kamera arkasına geçen Lena Headey'in yöneteceği psikolojik gerilim türündeki 'Violet' filmi, SJI Holliday tarafından yazılan 2019 tarihli çok satan romandan uyarlanıyor. Filmin senaryosunu Gareth Pritchard kaleme alacak.



İKİ KADIN GEZGİNİN HİKAYESİ

'Violet'in hikayesi, hemen bir dostluk kuran ve maceralarının bir sonraki ayağı için bir araya gelmeye karar veren iki kadın gezginin etrafında gelişiyor. Trans Sibirya Ekspresi'nde bir vagonu paylaşan gezginlerin devam eden yolculukları sırasında, içlerinden birinin olduğunu iddia ettiği kişi olmadığı açığa çıkıyor. Peki hangisi yalan söylüyor?



Filmin yapımcıları, 'Violet'in hikayesinin BBC'nin popüler drama dizisi 'Killing Eve' ile 1999 yapımı 'The Talented Mr. Ripley' ve 1992 yapımı 'Single White Female' gibi filmlere benzediğini belirttiler.

Çekimleri önümüzdeki ekim ayında başlayacak olan filmin oyuncu kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı henüz belli değil.