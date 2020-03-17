Game of Thrones'un 'Tormund'u corona virüse yakalandı

Game of Thrones dizisinde ‘Tormund’ karakterini canlandıran 41 yaşındaki Norveçli aktör Kristofer Hivju’nun corona virüs testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşan Hivju, belirtilerin hafif olduğunu ancak hastalığın yayılmasını önlemek için ailesiyle birlikte evde kalacağını belirtti.

Hivju paylaşımında, "Hepinizi son derece dikkatli olmaya çağırıyorum; ellerinizi yıkayın, mesafenizi koruyun. Hep birlikte mücadele edebilir, hastanelerimizde olası bir krizi önleyebiliriz. Birbirinize iyi bakın. Sağlıklı kalın" ifadelerini kullandı.

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