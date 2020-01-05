Gamonya'nın sihirli dünyası kapılarını şenlikli bir gala ile açtı

BKM imzalı sezonun en iddialı çocuk filmlerinden Gamonya: Hayaller Ülkesi’nin galası; filmin tüm oyuncuları ile sanat ve medya dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

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Ocak ayında vizyona girecek filmler

10 Ocak Cuma tarihinde gösterime girecek Gamonya oyuncularının filmdeki rengarenk kostümleriyle katıldığı gala organizasyonu yoğun katılıma sahne oldu. Galaya katılan Esra Erol, Seçkin Piriler, Gökhan Mumcu, Pelin Körmükçü, Belçim Bilgin ve Kıraç gibi ünlü isimler kırmızı halıda çocuklarıyla birlikte poz verdi.

Çekimleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda kurulan görkemli sette gerçekleştirilen Gamonya: Hayaller Ülkesi’nin yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop oturuyor.

Gamonya: Hayaller Ülkesi’ ekibi, galanın ardından Türkiye turnesine çıkacak ve çeşitli şehirlerde düzenlenecek özel gösterimlerde hayranlarıyla bir araya gelecek.

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