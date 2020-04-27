Garanti BBVA’dan Uluslararası Caz Günü’ne özel online festival

ntv.com.tr 27.04.2020 - 11:49 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 12:15
Uluslararası Caz Günü’nü her yıl 'Beş Konser Tek Akşam' sloganıyla gerçekleştirdiği konserlerle kutlayan Garanti BBVA, 30 Nisan Salı akşamı, 5 değerli caz sanatçısının kendi Instagram hesapları üzerinden canlı yayınla caz severlerle buluşturacak.
Uluslararası Caz Günü perfomansları kapsamında sırasıyla; Anıl Şallıel, Ece Göksu, Alp Ersönmez, Çağrı Sertel ve Cenk Erdoğan canlı yayınla dinleyicilerine cazla dolu bir program sunacaklar.
BEŞ KONSER TEK AKŞAM PROGRAMI
19.30 – 20.10 Anıl Şallıel Instagram: anilsalliel
20.15 – 20.55 Ece Göksu Instagram: ecegoksu
21.00 – 21.40 Alp Ersönmez Instagram: ersonmezalp
21.45 – 22.25 Çağrı Sertel Instagram: cagrisertel
22.30 – 23.10 Cenk Erdoğan Instagram: prdszgitarist