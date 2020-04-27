Garanti BBVA’dan Uluslararası Caz Günü’ne özel online festival

Uluslararası Caz Günü’nü her yıl 'Beş Konser Tek Akşam' sloganıyla gerçekleştirdiği konserlerle kutlayan Garanti BBVA, 30 Nisan Salı akşamı, 5 değerli caz sanatçısının kendi Instagram hesapları üzerinden canlı yayınla caz severlerle buluşturacak.



Uluslararası Caz Günü perfomansları kapsamında sırasıyla; Anıl Şallıel, Ece Göksu, Alp Ersönmez, Çağrı Sertel ve Cenk Erdoğan canlı yayınla dinleyicilerine cazla dolu bir program sunacaklar.



BEŞ KONSER TEK AKŞAM PROGRAMI

19.30 – 20.10 Anıl Şallıel Instagram: anilsalliel



20.15 – 20.55 Ece Göksu Instagram: ecegoksu



21.00 – 21.40 Alp Ersönmez Instagram: ersonmezalp



21.45 – 22.25 Çağrı Sertel Instagram: cagrisertel



22.30 – 23.10 Cenk Erdoğan Instagram: prdszgitarist