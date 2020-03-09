Gastronomi kenti Şanlıurfa'nın yeni lezzeti: Göbeklitepe kebabı

Patlıcandan sadeye kadar birçok kebap çeşidinin maharetli ellerde pişirilmesi dolayısıyla Kebap diyarı olarak bilinen Şanlıurfa'da, son dönemde damakları tatlandıran Göbeklitepe kebabı yeni bir lezzet olarak ön plana çıkmaya başladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe yılı" ilan etmesinin de etkisiyle ziyaretçi yoğunluğunun katlanarak artışı, Şanlıurfalı genç girişimci Fatih Dörtkardeş (32) için de ilham kaynağı oldu.



Dörtkardeş, ören yerinin "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilmesinden esinlenerek, dana etini en doğal haliyle sossuz ve lop olarak pişirmeye başladı. Mangal ile steak tarzını birleştiren Dörtkardeş'in "Göbeklitepe kebabı" adını verdiği yeni lezzetin müdavimlerinin sayısı da her geçen gün katlanarak artıyor.



Şehrin turizmine kendi sektörü aracılığıyla da farklı bir katkıda bulunmak istediğini anlatan Dörtkardeş, bu kapsamda uzun süren uğraş ve denemeleri sonucunda "Göbeklitepe kebabı" yapmaya karar verdiğini belirtti.



Müşterilerin beğenmesi üzerine yeni lezzetinin restoranın en önemli menüsü olmayı başardığını, amaçlarının baharattan ve sostan uzak gerçek etin lezzetinin tadına varılmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Dörtkardeş, şöyle devam etti: "Lezzetleriyle kebapların birbiriyle yarıştığı bir kentteyiz. Göbeklitepe kebabını biz en iyi ürünümüz olarak müşterimize sunuyoruz. Göbeklitepe kebabının bu kadar kısa sürede beğeni almasının sebebi kesinlikle eti sosa boğmadan doğal olarak müşterimize ikram etmemizden kaynaklanıyor. İçinde çok az bir zeytinyağı karışımı var. İnsanlar denedikçe sevdi sevdikçe de güzel geri dönüşler oldu. Bizim konseptimiz daha önce kimsenin denediği veya yaptığı bir konsept değil. Biz steak ile mangalı harmanlayarak ortaya farklı bir ürün çıkardık"