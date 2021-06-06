Gaziantepli Heva Kale bateride dünya birincisi

Ukrayna-Kanada işbirliğinde 15 Mayıs'ta düzenlenen Toronto-Ukrayna Festivali yarışmasında, Gaziantep Ferit Ginol Kültür ve Sanat Merkezi'nde ders gören 18 yaşındaki Heva Kale, bateri dalında rakiplerini geride bırakarak birinciliğe uzandı.



“HEDEFİM İYİ BİR MÜZİSYEN OLMAK"

Hedefinin iyi bir müzisyen olmak olduğunu ifade eden Heva Kale, “14 yaşından beri bateri çalıyorum. Annem müzik öğretmeni o yüzden hep müzik ile iç içe büyüdüm. İlk önce piyano çaldım sonra çello ama hiç biri bateri kadar beni çekmedi. Ukrayna-Kanada işbirliğinde düzenlenen Toronto-Ukrayna yarışması festivaline katıldım ve birinci oldum. Müzikle ilgilenmek istiyorum. Bu senede inşallah konservatuvara hazırlanacağım. Hedefim iyi bir müzisyen olmak. Bende emekleri geçen herkese teşekkür ederim” dedi.



“BATERİYE GÜNEYDOĞUDAN İLGİ ARTIYOR"

Son zamanlarda güneydoğu bölgesinden bateriye yoğun bir ilginin bulunduğunu ifade eden Ferit Ginol Kültür ve Sanat Merkezi Bateri hocası Gökhan Bahar, “Gaziantep’te yaklaşık yedi senedir bateri dersi veriyorum. Heva Kale bizim en yetenekli öğrencimiz. Bugüne kadar iki derece aldı. Çok çalışıyor, çok emek veriyor. Bu dereceler boşa değildir. Başarılarının devamını diliyorum. Bundan sonraki hedefi konservatuvar, inşallah iyi bir müzisyen olur. Güneydoğu bölgesinden son zamanlarda bateriye aşırı bir talep var. Güneydoğu’dan Gaziantep’ten dünya birincisi çıkması çok önemli bir şeydir” diye konuştu.