Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'ne ödül

İstanbul Gaziosmanpaşa’ya yeni bir kimlik kazandıran Sanat Akademisi, başarılarına bir yenisini daha ekledi.



Türkiye’nin dört bir yanından belediyelerin projelerinin değerlendirildiği “Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri” yarışmasında Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, en iyi fiziki belediyecilik yatırımı ödülüne layık görüldü.



Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.



Her yıl binlerce genci 43 branşta eğitimlerle buluşturan Sanat Akademisi, üniversite hazırlık kurslarıyla da 30 öğrencinin devlet konservatuvarı ve güzel sanatlar fakültelerine yerleşmesine vesile oldu.



Akademi bünyesinde oluşturulan Gaziosmanpaşa Senfoni Orkestrası ise birçok büyük etkinlikte ilçeyi temsil etmeyi sürdürüyor.