Geçtiğimiz yıla damga vuran BTS’in turnesi açıklandı

BTS, 21 Şubat’ta Big Hit Entertainment’tan çıkacak yeni albümleri Map of the Soul: 7 için turneye çıkıyor.

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K-pop fenomenleri dünya turnesine nisanda Seul’daki Olimpik Stadyum’da başlayacak ve ardından 7 kişilik grup Kuzey Amerika’da 9 şehri ziyaret ettikleri 15 konserlik bir yolculukla devam edecek.

Geçtiğimiz yıl aldıkları ödüllerle ve sosyal medyada en çok konuşulan BTS, Big Hit Entertainment, Kuzey Amerika ayağını takiben Japonya ve Avrupa’da da konserler verecek. Turne için ek tarihler daha sonra açıklanacak.

BTS bu ayın başında Map of the Soul: 7’ın single’ı Black Swan için danstan esinlenilmiş bir klip yayımlamıştı.

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