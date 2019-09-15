Her yıl Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Rondo Klasika tarafından düzenlenen Yaylı Çalgılar Yarışması'nda farklı ülkelerden birçok yarışmacı katılırken Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü öğrencileri de yer aldı.



Devlet Konservatuarı Keman Sanat Dalı Eğitmeni Lily Tcuburidze'nin Laçin Akyol ve Deniz Yakın da yarışmada diğer kemancılar gibi jüri karşısında ter döktü. Final kalan Deniz Yakın A kategorisinde birincilik alırken Laçin Akyol ise B kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.



Yarışmadan sonra Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliği’ni ziyaret eden iki genç, Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan ile bir araya gelerek başarıların da paylaşmayı ihmal etmedi.



Aldıkları ödülle Mersin’e dönen Laçin Akyol ve Deniz Yakın, daha önce de uluslararası yarışmalar da isimlerinden söz ettirmişti.