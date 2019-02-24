2015 yılından itibaren her yıl binlerce gencin katılımıyla büyük başarı yakalayan ve gençlerin vazgeçilmez festivalleri arasına giren Genç Bi Şenlik, yerli sahnenin sevilen sanatçı ve gruplarından oluşan geniş line-up’ı, eğlenceli, eğitici ve öğretici atölye programları, teknoloji ve spor alanları, ilham verici söyleşileri ve sosyal sorumluluk projeleri ile bu yıl yine gençlere unutulmaz deneyimler yaşatacak.



En son 2017 yılında gerçekleşen Gripin, Can Bonomo, Kalben, Pera, Sattas, Ezhel ve Edis gibi çok sevilen isimlerin sahne aldığı festival bu yıl yine Koşanadam organizasyonuyla 4 Mayıs Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek.



Manga, Edis ve daha birçok sanatçının sahne alacağı etkinlik 13.00’te başlayıp gün boyu devam edecek. Genç Bi Şenlik'te birçok eğlenceli etkinlik, VR deneyim alanı, atölye çalışmaları ve sürpriz isimlerle söyleşiler da yer alac