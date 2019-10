Genç müzisyen Billie Marten Babylon'da

Babylon’da bu hafta...



Bant Mag.: Kendine Has 15 Yıl – 30 Ekim Çarşamba



2004’ten bu yana yayın hayatına deva eden alternatif ve bağımsız müzik, sinema ve kültür-sanat dergisi Bant Mag 15. Yılını Babylon’da özel bir gece ile kutluyor. 30 Ekim gecesi Bant Mag.: Kendine Has 15. Yıl etkinliği sürprizlerle Babylon’da!



Güneşin Kadınları: Billie Marten – 31 Ekim Perşembe



İngiltere çıkışlı Billie Marten, 12 yaşından beri müzik yapıyor. Müziğinde John Martyn, Laura Marling, David Bowie, Portishead, Damien Rice ve Loudon Wainwright gibi isimlerden etkilenen genç müzisyen; Lucy Rose, The Magnetic Fields, Ron Sexsmith ve OutKast gibi birçok grubun ve sanatçının parçalarını kendine özgü folk stiliyle yorumlayarak Youtube üzerinden paylaşarak ismini duyurdu. 2014’te çıkış kısaçaları

“Ribbon”ı yayımladıktan sonra dikkatleri üzerine çeken Billie Marten’in canlı ve stüdyo performansları BBC Music, BBC Radio 1, Ont’ Sofa, Burberry Acoustic gibi platformlarda yayımlandı.



2015’te yayımladığı teklisi “Heavy Weather”ın ardından paylaştığı ikinci kışaçaları “As Long As”de; Marten’e çello, gitar, davul, piyanoda ve albümün prodüksiyonunda önemli müzisyenler eşlik etti. Aynı sene Lucy Rose ile turneye çıkan genç müzisyen, ilk albümü “Writing of Blues and Yellows”u 2016’da yayımladı.



2019’da çıkan 2. albümü “Feeding Seahorses by Hand” ile Stereogum, CLASH, Consequence of Sound, The Guardian, BBC Music ve NYLON gibi platformlardan övgüler topladı.

Billie Marten, 31 Ekim Perşembe akşamı Babylon sahnesinde.