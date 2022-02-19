Genç sanatçılar Ahmet Hamdi Tanpınar'dan ilham alarak yarışacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugünün sanatının başlıca dinamikleri resim, heykel, fotoğraf, video, yerleştirme (enstalasyon), yeni medya, karışık teknik gibi yenilikçi üretimlerin teşvik edilerek bu eserlerin daha geniş kitlelere ulaşmasının hedeflendiği yarışmanın kavramsal çerçevesi, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Her şey yerli yerinde" dizesi olacak. Vefatının 60. yılında genç sanatçılar, şairin dizesinden ilham alarak yarışacak.



Tanpınar'ın çalışmalarına merkez oluşturan "zaman" kavramı üzerinden onun estetik anlayışı ile ifade gücünü ortaya koyacak yarışma, genç sanatçıların eserlerine olan tesirini de gözler önüne serecek.

BAŞVURULAR AĞUSTOSTA BAŞLIYOR



Yarışmada seçici kurul tarafından belirlenen çalışmalara, toplam 195 bin lira para ödülü verilecek.



Yarışmada, "Başarı Ödülü" olarak 5 adet 18 bin lira, "Mansiyon Ödülü" olarak 5 adet 9 bin lira ve "Sergileme Ödülü" olarak da 30 adet 2 bin lira verilecek.



Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması'na başvurular, 1 Ağustos-5 Eylül arasında çevrim içi yapılacak.

