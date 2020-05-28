Genç senarist ve fotoğrafçı adaylarının yarışması başladı

Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAK Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen 16. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali’nde genç sinemaseverlerin yarışacağı “Filmimin Hikayesi” ve “Genç Objektif” yarışmaları için başvurular başladı. Her iki yarışmaya son başvuru tarihi 12 Temmuz 2020.



HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEK



Festival kapsamında, her iki yarışmaya katılacak gençleri bilgilendirmek ve daha nitelikli hikaye ve fotoğraflarla başvuru yapabilmeleri için TÜRSAK Vakfı YouTube kanalında canlı yayında ikişer bölümden oluşan atölyeler gerçekleştirildi ve gençler katılacakları yarışmaya daha iyi hazırlanma imkanı buldu.

Mazlum Kuzey, Kardeşim Benim, Hesapta Aşk, Kardeşim Benim 2 ve Can Feda filmlerinin senaristi Zafer Külünk tarafından gerçekleştirilen “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi” ile Işıklar Sönmesin, Hoşçakal Yarın, Mülteci, Lal Gece ve F Tipi Film yapımlarının yönetmeni Reis Çelik tarafından gerçekleştirilen “Genç Objektif Atölyesi”nin videoları, yarışmaya katılmak isteyen gençlere rehberlik etmesi amacıyla TÜRSAK Vakfı YouTube kanalı üzerinden yayınlanmaya devam ediyor.

Bu atölyelerin rehberliğinde, geleceğin senaristleri, yazarları, fotoğrafçıları veya görüntü yönetmenlerinden biri olmak isteyen 8-13 yaş arasındaki çocuklar, "Şehirler ve Hikayeler" konusu başlığı altında, yaşadıkları şehirde geçen ve o şehre özel istedikleri hikâyeyi yazarak “Filmimin Hikayesi” Yarışması’na veya yine aynı konu üzerine istedikleri bir fotoğrafı çekerek “Genç Objektif” Fotoğraf Yarışması’na katılabilecekler.



HİKAYE VE FOTOĞRAFLAR KİTABA BASILACAK



Yarışma kapsamında yazılacak hikayeler arasından jüri üyeleri tarafından seçilecek 50 hikaye ve fotoğraf ise bir kitaba basılacak. Bu kitaplardan birer tanesi de kazananların okuduğu okulun kütüphanelerine hediye olarak gönderilecek ve genç senarist ve genç fotoğrafçı adaylarının tüm arkadaşları yazdıkları hikâyeleri ve çektikleri fotoğrafları görebilecek.

Kitaba basılan hikayeler ve fotoğraflar arasından birinci seçilen genç arkadaşlarımız ise aileleriyle birlikte İstanbul’a gelip bir hafta İstanbul’da kalacak ve bu süre boyunca hem İstanbul’u gezip tanıyacak hem de yönetmenler eşliğinde Filmimin Hikayesi Yarışması’nda birinci olan hikayeyi filme çekip hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek. Bunun yanı sıra festivalin ödül töreninde Filmimin Hikayesi Yarışması’nın birincisine dizüstü bilgisayar ve Genç Objektif Fotoğraf Yarışması’nın birincisine fotoğraf makinesi hediye edilecek.

