Genç sanatçılara yer açan platformlardan biri olan Sanata Bi Yer bu yıl bomontiada’nın duvarlarında ikinci sergisini gerçekleştiriyor. Doğuş Grubu’nun sanata yönelik sosyal sorumluluk platformu Sanata Bi Yer’in Sanata Bi Yer Sergi 18 başlıklı ikinci karma sergisi, bugünden itibaren 24 Haziran’a dek bomontiada’da sanatseverleri karşılayacak.

Farklı üniversitelerden 25 öğrencinin çalışmalarına yer veren seçkide resim, heykel, fotoğraf, baskı-edisyon gibi farklı disiplinlerde üretilen işler sergilenecek. Sergi kapsamında Doğuş Holding’den Bahar Erbengi Milliyet'e konuştu.



Sanata Bi Yer’i hazırlarken çıkış noktalarınız nelerdi? Nasıl karar verdiniz, amaçlarınız nelerdi?



Gençlerle temas halinde olmak adına Sanata Bi Yer platformunu hayata geçirdik. Genç, dinamik ve yeniliklere açık bir platform olan Sanata Bi Yer, toplumsal farkındalık yaratmak ve değişimin önünü açma düşüncesi ile gelişti. Genç sanatçıları üretime teşvik etmek, daha çok kitleye ulaşmak ve sanatı daha çok görünür kılmak vizyonunu prensip edindik. Kültür sanat hayatında özellikle gençlerin ihtiyaç duyduğu temsiliyet ve görünürlüğü kuvvetlendirmek amacıyla 2015 yılında başlayan Sanata Bi Yer yoluna bugünden itibaren 24 Haziran’a dek devam ediyor.



Öğrencilerden nasıl tepkiler aldınız, katılım oranlarınız nasıl?



sanatabiyer.com’u kurgularken gençlere ilham olacak ve kendilerini ifade bilecekleri bir alan sunmak istedik. Şu an web sitemize kayıtlı üyelerimize ve yer alan çalışmalara baktığımızda birbirini besleyerek büyüyen kocaman bir aile olduğumuzu söyleyebiliriz. 2015 yılında başlattığımız Sanata Bi Yer platformu kapsamında şu ana kadar web sitemize kayıtlı 900’den fazla üyeye ve yüklenen üç bin 500’den fazla çalışmaya ev sahipliği yaptık. Resim, fotoğraf, heykel, baskı-edisyon gibi farklı disiplinlerdeki 600’den fazla çalışmayı, 40’a yakın Doğuş Grubu lokasyonunda sergiledik. Haziran ayından itibaren 40’a yakın Doğuş Grubu mekânımızda sergileme alanlarımızın sayısı 70’i geçti. 60’tan fazla eser ise sanatseverle buluştu.



- Çalışmaları nasıl seçiyorsunuz, kriterleriniz neler?



Üniversite öğrencileri profil oluşturarak işlerini sanatabiyer.com adresine yüklüyorlar. Aralarında sanat danışmanları, galeri sahipleri gibi önemli isimlerin bulunduğu danışma kurulumuz web sitesine yüklenen tüm işleri inceliyor. İncelemenin ardından bu çalışmalar Doğuş Grubu’na ait kültür merkezleri, restoranlar, alışveriş merkezleri, sağlıklı yaşam merkezleri, ofisler ve showroomlar’da sanatseverler ile buluşuyor.