Gençlik Senfoni Orkestrası’ndan yeni yıl konseri

İstanbul Kartal Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren ve yetenekli gençlerin bir araya geldiği Gençlik Senfoni Orkestrası, yeni yıl konseri verdi. Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, müzisyenlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



MÜZİK ZİYAFETİ YAŞATTILAR



Şef Cihat Aşkın’ın yönetiminde sahne alan Kartal Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası’na, sopranolar Sezin Düzci, Meltem Ergin, Ayşenur Ayyıldız, mezzosoprano Eylül Elif Aslan, tenor Volkan Çelik, bariton Serhan Bali ve bas-bariton Cihan Ayhan’dan oluşan İstanbul Opera Topluluğu eşlik etti. Unutulmaz bir geceye imza atan orkestra, dinleyenlere adeta müzik ziyafeti yaşattı.



Konserde farklı ülkelerden eserler orkestra eşliğinde seslendirildi. Ah Bir Ataş Ver’den Granada’ya, Bülbülüm Altın Kafeste’den La Ci Darem’e birçok eser Gençlik Senfoni Orkestrası ve İstanbul Opera Topluluğu’nun eşsiz yorumuyla sanatseverler ile buluştu. Etkinlik dinlemeye gelenlerden tam not aldı. Gecede Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Çocuk Korosu da şef Funda Güleryüz eşliğinde sahne aldı.



SAHNEDE ÇOCUK KOROSU



Cihat Aşkın tarafından sahneye davet edilen Belediye Başkanı Yüksel, Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Çocuk Korosu ile Gençlik Marşı’nı söyleyerek geceye renk kattı. Başkan Gökhan Yüksel ve Çocuk Korusu, dinleyenler tarafından ayakta alkışlandı.



“İLK DEFA ANNE-BABA OLARAK BURADAYIZ”



Konserin sonunda eşi Sibel Doğan Yüksel ile sahneye çıkan Gökhan Yüksel, sanatçılara kartal heykelciği ve çiçek takdim etti. Baba olmanın verdiği heyecanı konsere gelen vatandaşlarla paylaşan Yüksel, konuşmasında, “Değerli sanatçılarımıza heykelciği verirken çiçeği de sevgili eşimle birlikte vermek istedim. Çünkü bugün biz de çok mutlu olduk. İlk defa anne-baba olarak biz de buradayız. Biz de çocuk korosunda kendi çocuğumuzu hayal ettik. Dolayısıyla bir iş yaparken hissederek yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten Kartal’ın çocukları ve gençleri sanatla, kültürle, aktivitelerle buluştukça hepimiz çok mutlu oluyoruz” dedi.



"YETENEKLİ ÇOCUKLARI BULMAYA GAYRET EDİYORUZ"



Sanat Akademisi’ni kurunca çocuklara, gençlere sanatın birçok dalında eğitim verme imkanlarının olduğunu söyleyen Yüksel, “Yetenekli çocukları bulmak için bir gayretimiz de var. Okullardaki müzik öğretmenleriyle iletişim halindeyiz. Yetenek sınavından sonra çocuklarımızla eğitimlere başlıyoruz. Bu eğitim süreci 3 yıl sürüyor. İlk mezuniyetten sonra Gençlik Senfoni Orkestrası’nı kurmaya karar verdik. Mezun olan çocuklarımız profesyonellerle hem tecrübe kazanıyorlar hem de bir orkestranın içerisinde yer alabileceklerini hayal ediyorlar” diye konuştu.



"MÜZİSYEN YETİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Gençleri konservatuvara hazırladıklarını aktaran Yüksel, “Bugün sahnede hem profesyonellerimiz hem de sanat akademisinden mezun olan müzisyen çocuklarımız vardı. Aynı zamanda şarkı ve türkü söyleyen çocuk koromuz da sahne aldı. Kültür ve sanat Kartal’da var olmaya çocuk ve ailelerle buluşmaya devam edecek. Müzisyen yetiştirmeye devam edeceğiz. Mezunlarımız güzel sanatlar lisesini kazanıyor, konservatuvara hazırlanıyor. Böyle bir organizasyonda komşularımızla buluşmak keyifli oldu” dedi.

