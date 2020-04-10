Genco Erkal: Coşkun Tunçtan'ı corona virüsten kaybettik

Ünlü tiyatrocu Genco Erkal, 57 yıllık arkadaşı Coşkun Tunçtan'ın corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği duyurdu.

10.04.2020 - 13:25

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Yazar ve yönetmen Coşkun Tunçtan dünya genelinde 1 milyon 570 bini kişinin etkilendiği corona virüse karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Üzücü haberi sanatçı Genco Erkal verdi. 82 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acısını şu sözlerle paylaştı: 

"O BELALI HASTALIKTAN KAYBETTİK"

“Yıllardır Paris'te yaşayan can dostum, 57 yıllık arkadaşım, değerli yazar, çevirmen, tiyatro yönetmeni, Bir Delinin Hatıra Defteri'ni dilimize kazandıran Coşkun Tunçtan'ı (Fransa'daki adıyla Georges Daniel) o belalı hastalıktan bugün kaybettik. Kadim dostluklar kolay oluşmuyor. Bitimi de bir o kadar acıtıyor.”

CORONA TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

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