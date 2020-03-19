Genco Erkal: Deliyi oynarken kendimi tedavi ediyorum

Kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu ile 50 yılı geride bırakan, 60 yıllık kariyerinde sayısız oyun sahneye koyan Genco Erkal, şu aralar kendi uyarlayıp yönettiği tek kişilik 'Merhaba’ isimli oyunuyla izleyici karşısına çıkıyor.

Erkal, “Aslında karamsar biriyim, işim umut aşılamak" diyorsunuz. Hem karamsar olup hem sahnede enerjinizle herkesi kendine hayran bırakmak zor olmuyor mu?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı: "Aslında bu yoldan kendi karamsarlığımı tedavi ediyorum. Umutsuzluk bana yakışmaz diyerek kendimi harekete geçiriyorum. Deli rolü oynarken de kendimi tedavi ediyorum, o rolü oynamasaydım ben de ağır depresyon geçirebilirdim. Sanatçıların hepsinde bir arıza vardır zaten. Önemli olan onu aşabilmek. Sanat burada yardımcı oluyor, güç veriyor."

"SANAT UMUT AŞILAMALI"

81 yaşındaki usta oyuncu, "Tiyatronun veya sanatın umut aşılamak gibi bir misyonu olduğunu düşünüyor musunuz, yoksa bu, hayatta kendinize biçtiğiniz bir rol mü?" sorusunu ise, "Tiyatroya sanat hayatımın başında çok başka işlevler yüklemiştim, ama şimdi, son geldiğim aşamada şöyle düşünüyorum: Öylesine acımasız bir dünyada yaşıyoruz ki, sanatın, burada tiyatronun temel görevi insanları aydınlatmanın yanı sıra onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek, gelecek günler için moral vermek, umut aşılamak olmalıdır" diyerek yanıtladı.

