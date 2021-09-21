Genco Erkal İnsanlarım oyunuyla Ankara'da

Usta tiyatrocu Genco Erkal, Nazım Hikmet'in eserlerinden uyarlanan İnsanlarım oyunu ile 1 Ekim'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde sahnede olacak.

İHA 21.09.2021 - 15:02

Genco Erkal İnsanlarım oyunuyla Ankara'da

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Usta tiyatrocu Genco Erkal, ekim ayında yeniden Ankara'nın Çankaya ilçesinde sahneye çıkıyor. 11 Eylül'de Ahmed Arif'in eserlerinden uyarlanan Şahdamarım oyunu ile Anıtpark'ta sahne alan Erkal, 1 Ekim'de bu kez Nazım Hikmet'in yapıtlarıyla oluşturulan İnsanlarım oyunu ile Çankayalı sanatseverlerin karşısında olacak.

Koru Mahallesi'nde yer alan Arcadium AVM'nin otoparkını açık hava tiyatrosuna dönüştürecek olan Çankaya Belediyesi, usta oyuncu Genco Erkal'ı bir kez daha Çankayalılarla buluşturacak. Ücretsiz oyun, 1 Ekim saat 20.30'da sahnelenecek.

Genco Erkal'ın açık hava sahne arayışı çağrısına belediye olarak hemen cevap verdiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Pandemi döneminde zor günler yaşayan sanatçılarımızın yanında olduk. Tiyatro oyunlarını satın alarak sanatseverlerle buluşturduk. Tiyatromuzun duayen ismi Genco Erkal’ın çağrısına kayıtsız kalamazdık. Usta sanatçımızın iki güzel oyunu önce Anıtpark’ta, şimdi de Koru Mahallesi'nde Çankayalı komşularımızla buluşturacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Genco Erkal'ın Nazım Hikmet'in yapıtlarından uyarladığı İnsanlarım oyunu, dünya şairi Nazım'ın Bursa Cezaevi'nde geçirdiği yılların öyküsünü anlatıyor. Oyunun kurgusu içinde Memleketimden İnsan Manzaraları, Kuvayı Milliye Destanı, Şeyh Bedreddin Destanı, Taranta - Babu'ya Mektuplar'dan bölümler ve o dönemde yazılmış şiirler ve mektuplar yer alıyor.

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