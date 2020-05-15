Genco Erkal Nereye Gidiyoruz oyununu YouTube'da yayınlayacak

Tiyatronun usta ismi Genco Erkal, Nereye Gidiyoruz oyununu internetten erişme açıyor. Erkal, Aziz Nesin’in öykü, şiir, masal ve taşlamalarından uyarladığı oyunu ilk kez yazarın ölümünün 15’inci yıldönümü olan 2011 yılında sahnelemişti.

İçinde yaşadığımız toplumun çelişkilerini ve çıkmazlarını anlatan oyunda Aziz Nesin’in yıllar önce kaleme aldığı metinlerin güncelliği de gözler önüne seriliyor.



Oyunla, tüm yazılarında Karagöz, Ortaoyunu, Meddah gibi Türkiye’nin geleneksel gösteri sanatları, masalları, anlatı geleneğiyle çağdaş sanatın sentezinin en etkileyici örneklerini veren Aziz Nesin’in, genç kuşaklara tanıtılması amaçlanıyor.



Yönetmenliğini ve sahne tasarımını da Genco Erkal’ın üstlendiği oyunun müziklerini Türkiye’nin ilk özgün film müziği sanatçılarından, mimar, müzisyen, tiyatro-sinema oyuncusu Arif Erkin hazırladı. Oyunun kostüm tasarımı Özlem Kaya’ya, ışık tasarımı Hakan Özipek’e, Karagöz tasvirleri ise Haluk Yüce’ye ait.

