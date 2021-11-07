Genco Erkal Şahdamarım ile Trump Sahne’de

Genco Erkal'ın, Ahmed Arif'in şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak hazırladığı yeni müzikli gösterisi Şahdamarım, 9 Kasım'da Trump Sahne’de izleyici ile buluşuyor.

Haberler 07.11.2021 - 16:38

Genco Erkal Şahdamarım ile Trump Sahne’de

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Genco Erkal'ın, Ahmed Arif'in şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak uyarladığı, yönettiği ve rol aldığı yeni müzikli gösterisi Şahdamarım, 9 Kasım Salı günü saat 20.30’da Trump Sahne’de izleyici ile buluşuyor. 

Ahmed Arif'in ölümünün 30'uncu yılında, anısına bir armağan olarak hazırlanan Genco Erkal’ın müzikli gösterisi Şahdamarım, Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konuyor. 

Oyunda, ozanın şiirlerinden bestelenen şarkıları, sahnede Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşler yorumluyor.

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