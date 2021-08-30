Genco Erkal'dan Fazıl Say açıklaması: İroni anlaşılmaz oldu

Hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan tiyatrocu Genco Erkal, konserinde kendisine destek mesajı yayınlayan müzisyen Fazıl Say’ın 83 yaş vurgusuyla ilgili ironi yaptı.

"BİRAZ AYIP EDİYOR BENCE"



Sosyal medya hesabından turne programını paylaşan Erkal, “Biz ancak birbirimizle yarışabiliriz” iddasında bulundu. Genco Erkal paylaşımına “Fazıl Say aylık turne programını koymuş. Bu da benimki. Biz ancak birbirimizle yarışabiliriz. İkide bir benim için o 83 yaşında, 83 yaşında diye tekrarlamasa iyi olacak. Biraz ayıp ediyor bence” notu düştü.

"İNSANLAR ŞAKAYI UNUTTU GALİBA"



Bir süre sonra ironisinin yanlış anlaşıldığı yönünde bir paylaşım yapan Erkal, “Bir dahaki sefere işaret koyayım diyorum. Öyle günler yaşıyoruz ki, insanlar şakayı unuttu galiba. İroni anlaşılmaz olmuş ne yapmalı?” diye yazdı.





ERKAL’DAN TEŞEKKÜR: BENİ ONURLANDIRDI



Öte yandan Erkal, ünlü piyanist Fazıl Say’ın konserine Erkal için bir konuşma yaparak başlamasına da teşekkür etti.

Genco Erkal’ı seyircilere ayakta alkışlattıran Fazıl Say, konser öncesi yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Bugünkü konserimiz, benim düşündüğüm programla başlamıyor. Araya giren bir olay oldu, onunla başlamak istiyorum. Genco Erkal 83 yaşında bir sanatçıdır. Genco Erkal’ın muhalif ama hiçbir hakaret içermeyen tweetleri yüzünden 4 yıl hapsi istenen dava başladı. Bundan ben utanıyorum bir Türk olarak. Bundan sadece utanmıyorum, buna da karşı koymaya karar verdim. Böyle bir rezilliğin, böyle bir cahilliğin Genco Erkal gibi büyük bir sanatçıya yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Genco Erkal 83 yaşındadır. Hayatını tiyatroya verdi, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarının birinden bahsediyoruz. Ve bir suçu yok. Ben kendisi için müziğimle başlangıç yapacağım ama önce onun o muhteşem hayatını ve emeğini, kendi adıma onu onurlandırmak için ayakta alkışlayarak başlamak istiyorum.”

Usta sanatçı Genco Erkal’dan da, Say’ın bu jestine karşılık geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Erkal, Fazıl Say’a yürekten teşekkür ettiğini ifade etti.



NE OLMUŞTU?



Sanatçı Genco Erkal hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Fazıl Say da bu duruma tepki göstererek, “Genco Erkal yalnız değildir. Genco Erkal Türkiyedir! Efsane sanatçımızdır. 83 yaşındadır ve Açılan saçmasapan ‘CB’ye hakaret'(?) davasında 4 yıl hapsi isteniyor. ‘Yazıklar olsun’ demiyorum. Kılına dokundurtmayacağım Genco’muzun! O kadar!! Korkaklar! Dava açacaklarına, ceketini ilikleyip eğilsinler böyle büyük bir sanatçının önünde. Rezillik bu ve artık yetti!!!” demişti.

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