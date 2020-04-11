Genco Erkal'ın Marx'ın Dönüşü erişime açıldı

Genco Erkal’ın 2008 yılında sahnelediği Marx’ın Dönüşü artık Youtube’da izlenebilir.

11.04.2020 - 16:07

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Genco Erkal kendi kişisel Twitter hesabından yaptığı duyuruyla Marx’ın Dönüşü adlı oyununun artık Youtube’da izlenebileceğini duyurdu. 10 Nisan Cuma günü erişime açılan oyunu ilk gün 40 bine yakın tiyatrosever izledi.

Erkal haberi Twitter’dan şu sözlerle duyurdu: “Günün haberi: Marx geri geldi! Marx’ın Dönüşü’nü az sonra YouTube kanalımda izleyebileceksiniz. Tüm oyun, tekmili birden. Karantina günlerine Dostlar Tiyatrosu’nun armağanı. Sevgiyle, sağlık dileklerimizle.”

Howard Zinn’in Marx in Soho adıyla yazdığı tek kişilik oyunu dilimize Özüm Özgülgün çevirdi ve Genco Erkal yönetti. Kostümleri Özlem Kaya’ya ait olan oyunu yayına hazırlayan isimse Selçuk Metin.

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