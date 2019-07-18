İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Geniş Aile 3 geliyor

Başrollerinde Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer ve Emre Altuğ’un rol aldığı Geniş Aile: Komşu Kızı, vizyon öncesi yayınlanan ilk tanıtım ve afişi ile sinemaseverleri yeniden gülmeye davet ediyor.



2 Ağustos’ta vizyona çıkacak olan filmin Kurban Bayram’ı süresince de gösterimde olması Geniş Aile serisini bekleyenler arasında “komedi severlere çifte bayram”olarak yorumlandı.



Cevahir ve Ulvi’nin bitmeyen maceralarında bu kez komşu kızı etkin olacak. “Biz bu düğünü bozarız” diyerek ‘Aşk’a giderken ‘Bela’ya toslayan fenomen ikilinin başından geçen komik olayların anlatıldığı filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Cüneyt İnay yaptı.

Geniş Aile: Yapıştır 718 bin kişi tarafından izlenirken, Geniş Aile 2: Her Türlü 197 kişiyi sinema salonlarına çekmişti.

GENİŞ AİLE: KOMŞU KIZI'NDAN İLK TANITIM



FİLMİN AFİŞİ