George Clooney hem yapımcı hem yönetmen koltuğunda

George Clooney ve yapımcı partneri Grant Heslov, Ted Hope'la birlikte Smokehouse Pictures adı altında filmi çekecek.



The Departed filmi için uyarlama senaryo dalında Akademi Ödülü kazanan William Monahan ise The Tender Bar'ın senaryosunu yazdı.



2005 yılında yayınlanan Moehringer kitabının uyarlamasında babasını küçük yaşta kaybeden genç bir çocuğun hikayesine odaklanacak. DJ olan babası ortadan kaybolan genç, teselliyi ona küçükken sahip çıkan amcası ve babasının arkadaşlarında arayacak. Artık bir yazar olan genç adam, artık babasının sesini duyamadığında, köşedeki barda çaresizce anılara tutunmaya çalışacak.