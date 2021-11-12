George Harrison ve Ringo Starr'ın yer aldığı 1968 tarihli şarkı bulundu

The Beatles grubundan George Harrison ve Ringo Starr'ın Hey Jude albümü üzerinde çalışırken kaydında yer aldıkları 1968 tarihli Radhe Shaam şarkısı, ilk defa yayınlanacak.

Ringo Starr ve George Harrison'ın çaldıkları psikedelik pop türündeki şarkı, gelecek hafta piyasaya çıkıyor.

Gazeteci Suresh Joshi tarafından yazılan parça, 1968 yılında kaydedilmişti. BBC Radio Merseyside'a konuşan Joshi, kasetin o tarihten bu yana evinde durduğunu, ancak nerede olduğunu bulamadığını anlattı. Joshi, kaseti corona virüs karantinası sırasında onu bulduğunu ve yayınlama kararı aldığını belirtti.

Joshi, Harrison'ın arkadaşıydı ve Londra'da East Meets West adlı belgeselin müzikleri üzerinde stüdyoda çalışırken, Beatles'ın iki üyesi de Hey Jude albümü çalışmasına ara vermiş ve o sırada Radhe Shaam şarkısını çalmayı teklif etmişti.