George Michael’ın ölümünden 3 yıl sonra yeni şarkısı çıktı

2016’da 53 yaşındayken hayatını kaybeden pop müziğin ünlü ismi George Michael’ın şimdiye kadar hiç duyulmayan şarkısı This Is How (We Want You To Get High), hayranlarına sunuldu. Michael ve James Jackman'ın beraber yazdığı şarkı, Paul Feig'in Last Christmas adlı yeni filminde yer alacak.



Emilia Clarke’ın başrolde yer aldığı filmin soundtrack’i olarak yayınlanan şarkı, 2015 yılında Michael'ın son kayıt seansında Londra'daki Air Stüdyoları'nda kaydedildi.



Michael'ın 7 yıldır yayınlanan ilk orijinal kaydı için kız kardeşleri, babası, uzun süredir mejanerliğini yapan David Austin ortak bir açıklama yaparak, “Bu şarkıyı sizlere sevgi ve Noel neşesi getirmesi için onun bir hediyesi olarak gururla sunuyoruz” dedi.

George Michael 25 Aralık 2016’da İngiltere’nin Oxforshire bölgesindeki evinde hayatını kaybetmişti. Ölümüyle ilgili testler yapılana dek cenazesi ertelenen Michael'ın ölümün doğal sebeplerden kaynaklanması nedeniyle soruşturmaya gerek olmadığı belirtilmişti.

ELTON JOHN'DAN GEORGE MICHAEL'A ŞARKI