Gergedanlar Şehre Geri Dönüyor sergisi online olarak sunuluyor

Sanatçı Özge Günaydın’ın, dünyanın altıncı büyük kitlesel yok oluş evresinde olduğunu, soyu tükenen gergedanlar üzerinden irdeleyen kişisel sergisi “Gergedanlar Şehre Geri Dönüyor/Rhinos Back in Town”, Nef’in sponsorluğunda online ortamda sanatseverlerle buluştu.

Sergi küratörü Denizhan Özer anlatımıyla, masalsı bir girişle başlayan film, 7 dakika boyunca sergiyi, eserlerin de ayrıntıları ile izleyiciye sunuyor. Haziran ayından itibaren randevu sistemi ile Masterpiece Hall-Maslak’ta izleyicileriyle buluşacak sergi Eylül ayına kadar alanda izlenebilecek.



BEŞ DUYUYA HİTAP EDİYOR



Sanat yönetmenliğini Ayça Okay’ın üstlendiği; resim, heykel, dijital manipülasyon, enstalasyon, video art, belgesel gibi farklı disiplinlerden oluşan bu kapsamlı sergi izleyicilerin göreceği, duyacağı, dokunacağı, koklayacağı ve hatta tadacağı, yani 5 duyuya birden hitap edecek bir proje olarak tasarlandı. Online sergi formatında evlere girebilen sergi, tam da bugünlerde yaşadığımız tedirgin edici günlere işaret ediyor olması açısından da dikkat çekiyor.



NEDEN GERGEDANLAR SEÇİLDİ?



Sergi hakkında konuşan sanatçı Özge Günaydın, “Eserlerimin gergedan figürlerinden oluşmasının ana nedeni, gergedanların son yıllarda nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan canlılar içerisinde en dikkat çekici tür olması. 2018’de, son erkek kuzey beyaz gergedan Sudan’ın ölümü ile geriye doğru tarihsel bir inceleme yapılırsa; 20.yüzyıldaki 500 bin gergedan nüfusundan bugün sadece 29 bin kaldığı görülüyor. Gergedanlar tek eşli, sadece otoburdur. Bebeklerine dört yaşına kadar bakar ve korurlar. Gübreleri dünyanın ekolojik döngüsü için fevkalade önemlidir. İnsanoğlunun tüketim bilincinin olmadığı ve sadece yok etmeye odaklandığı toplumsal düzende gergedan önemli bir vurgudur” dedi.