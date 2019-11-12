Gezici Festival 25. kez düzenlenecek

Modern sinemanın ilham verici örneklerini ve sinema sanatının klâsiklerini beyazperdede izleme fırsatı sunacak olan Gezici Festival bu yıl 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Ankara'da, 6-8 Aralık’ta Sinop’ta ve 9-12 Aralık’ta Kastamonu’da sinemaseverleri kucaklayacak.



25. yılını kutlayacak olan festival, Dünya Sineması, Kısa İyidir, Çocuklar İçin, Türkiye Sineması, Sessiz Sinema gibi klâsikleşen bölümlerin yanı sıra 25. yıl için özel olarak programlanan, yeni, tematik film seçkilerine de bünyesinde yer verecek.



Gezici Festival'in seçkisinde yer alan filmler arasında Marko Škop'un Oscar aday adayı Karlovy Vary ödüllü filmi Işık, Daha Fazla Işık; Cannes'da Altın Kamera ödülünün sahibi olan Annelerimiz; Cannes'da Belirli Bir Bakış kategorisinin ödüllü filmi Görünmez Yaşam; Romanyalı sinemacı Anca Damian imzalı Bir Köpeğin Fantastik Hikâyesi; Berlin Film Festivali'nde Uluslararası Af Örgütü ödülü alan Sıra Sende; South By Southwest Film Festivali ödüllü, Josephine Mackerras imzalı Alice; oyuncu Billie Piper'ın beyaz perdede yönetmenlik denemesi Ayrık Otları; Sandra Kogut'a Altın Portakal'dan ödül kazandıran Üç Yaz; Berlin Film Festivali ve İstanbul Film Festivali'nde gösterilen ve ödüllere layık görülen Sinek Kuşu; Altın Portakal'da En İyi Uluslararası Film ödülünün sahibi olan Zaman Her Şeyi Siler bulunuyor.

FESTİVAL AFİŞİ