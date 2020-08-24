Gitarist Soner Egesel intihar etti

Olay, dün merkeze bağlı Kemer Köprü Mahallesi’ndeki otelde meydana geldi. Kente tatil için geldiği öğrenilen, Türkiye'nin ünlü gitaristlerinden, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Dalı öğretim görevlisi Soner Egesel, kaldığı otel odasında yanında bulunan tabancayı başına dayayıp, ateşledi.

Silah sesini duyan otel çalışanlarının haber vermesiyle odaya giren sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Egesel’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Egesel’in cansız bedeni, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



FAZIL SAY'DAN PAYLAŞIM



Piyanist ve besteci Fazıl Say ise sosyal medya hesabından Soner Egesel ile ilgili paylaşım yaparak, "Çok değerli gitar sanatçısı Soner Egesel çok genç yaşta vefat etti. Anlaması zor. Sevgiyle anıyorum... Işıklar içinde uyusun. Dostum…" dedi.

