Glastonbury Festivali de iptal edildi

Dünyanın en büyük açıkhava festivali olan Glastonbury Festivali, corona salgını nedeniyle iptal edildi.



24-28 Haziran tarihleri arasında İngiltere’de düzenlenmesi planlanan ve bu yıl 50’nci yaşını kutlayacak olan festivalin 2021’e ertelendiği duyuruldu.



İlk olarak 1970 yılında İngiltere Pilton’da düzenlenen festival, bu yıl 200 binden fazla dinleyiciyi ağırlamaya hazırlanıyordu.



Festival, 50’nci yıldönümüne özel olarak gerçekleştireceği program için bilet almış olan 135 bin kişiye, 2021 yılında gerçekleşecek festivale bilet garantisi ya da iade seçenekleri de sundu.