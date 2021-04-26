Glenn Close, Oscar tarihine geçti: 8 kez aday gösterildi hiç kazanamadı

Bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde; En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne aday olan Glenn Close, hiç ödül kazanmadan 8. kez kaybederek Oscar tarihine geçti.

26.04.2021 - 15:00

Glenn Close, Oscar tarihine geçti: 8 kez aday gösterildi hiç kazanamadı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar)

2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu (93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar)

2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı

2021 Oscar Ödülleri'nde (93. Oscar Ödülleri) kırmızı halı şıklığı

Zendaya Oscar Ödülleri törenine 6 milyon dolarlık mücevherle katıldı

Zendaya Oscar Ödülleri törenine 6 milyon dolarlık mücevherle katıldı

Glenn Close, Los Angeles’taki Union Garı'nda gerçekleştirilen Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü Minari yıldızı Yuh-Jung Youn'a kaybetti. Böylece Close, hiç ödül almadan Oscar'a en çok aday gösterilen kadın oyuncu olarak tarihe geçti. Close ayrıca ödülü 8 defa kaybeden ve hâlâ yaşayan tek aktris. Oyuncu, Britanyalı merhum aktör Peter O'Toole'la beraberlik yakaladı.

ÖNCEKİ ADAYLIKLARI

Close, Hillbilly Elegy'yle aday gösterilmeden önce The World According to Garp'la 1983'te, The Big Chill'le 1984'te, The Natural'la 1985'te, Öldüren Cazibe'yle (Fatal Attraction) 1988'de, Tehlikeli İlişkiler'le (Dangerous Liaisons) 1989'da, Hizmetkar Albert Nobbs'la (Albert Nobbs) 2012'de ve The Wife'la 2019'da aday gösterilmişti.

Glenn Close'un kırmızı halı görünümü Glenn Close'un kırmızı halı görünümü

AMY ADAMS TAKİPTE

Ödülü asla kazanamayıp en çok aday gösterilen oyuncular sıralamasında Close'u, 6 Oscar adaylığıyla Amy Adams takip ediyor. Adams halihazırda her ikisi de yaşamları süresince Oscar'a 6 kez aday gösterilen fakat hiç ödül kazanamayan Thelma Ritter ve Deborah Kerr'le başa baş durumda.

Oscar'a 'Nomadland' damga vurdu

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...