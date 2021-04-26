Glenn Close, Oscar tarihine geçti: 8 kez aday gösterildi hiç kazanamadı

Glenn Close, Los Angeles’taki Union Garı'nda gerçekleştirilen Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü Minari yıldızı Yuh-Jung Youn'a kaybetti. Böylece Close, hiç ödül almadan Oscar'a en çok aday gösterilen kadın oyuncu olarak tarihe geçti. Close ayrıca ödülü 8 defa kaybeden ve hâlâ yaşayan tek aktris. Oyuncu, Britanyalı merhum aktör Peter O'Toole'la beraberlik yakaladı.

ÖNCEKİ ADAYLIKLARI



Close, Hillbilly Elegy'yle aday gösterilmeden önce The World According to Garp'la 1983'te, The Big Chill'le 1984'te, The Natural'la 1985'te, Öldüren Cazibe'yle (Fatal Attraction) 1988'de, Tehlikeli İlişkiler'le (Dangerous Liaisons) 1989'da, Hizmetkar Albert Nobbs'la (Albert Nobbs) 2012'de ve The Wife'la 2019'da aday gösterilmişti.

Glenn Close'un kırmızı halı görünümü

AMY ADAMS TAKİPTE



Ödülü asla kazanamayıp en çok aday gösterilen oyuncular sıralamasında Close'u, 6 Oscar adaylığıyla Amy Adams takip ediyor. Adams halihazırda her ikisi de yaşamları süresince Oscar'a 6 kez aday gösterilen fakat hiç ödül kazanamayan Thelma Ritter ve Deborah Kerr'le başa baş durumda.

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