Global Fotoğraf Yarışması ColorPro Awards 2021'e başvurular başlıyor

ViewSonic tarafından düzenlenen Global Fotoğraf Yarışması ColorPro Awards 2021 için başvurlar başlıyor. Yarışmanın bu yılki teması “Yeni Macera” olarak belirlendi. Başvurular, 14 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.



Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar; aktarılan genel izlenim-edinilen duygu, özgünlük, yaratıcılık ve hikaye anlatımı ile ışık, pozlama, renk, ton ve uygulama gibi teknik yönler göz önünde bulundurularak değerlendirilecek.

PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Global fotoğraf yarışmasına katılanlar ve dereceye girenlere ödüller verilecek. Yarışmada birinci olan fotoğrafçıyı 3 bin dolar, ikinciyi bin dolar, üçüncüyü ise 500 dolar para ödülü bekliyor. Kazananlara ayrıca, ColorPro VP2776 Monitör, Monogram Stüdyo Konsolu, Shoot Frame Premium Üyeliği ve Capture One kalıcı lisansıda hediye edilecek.

Ayrıca ilk 200’e giren yarışma katılımcıları Getty Images ve iStock tarafından düzenlenen fotoğrafçılık eğitimi web seminerine katılım hakkı kazanacak. Bunun yanı sıra yarışmaya fotoğraf gönderen herkese Capture One ücretsiz deneme sürümü ile Shoot The Frame Premium üyelikte 12 ay boyunca yüzde 50 indirim hediye edilecek.

ViewSonic bu yıl ayrıca Global Fotoğraf Yarışması ColorPro Awards 2021’de “Yeni Macera”ya ilham verecek eserleri ile ünlü fotoğraf sanatçıları Dan Rubin, Luke Stackpoole ve Paola M. Franqui'yi de ağırlayacak.

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