Göbeklitepe ilham kaynağı oluyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ikinci yılını geride bırakan Şanlıurfa'daki "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, konu olduğu kitap, dizi ve animasyon filmleriyle her kesimin hafızalarında kalıcı yer edindi.



12 bin yıllık geçmişiyle tüm dikkatleri üzerinde toplayan Göbeklitepe, her yıl yurt içinden ve yurt dışından binlerce turisti ağırlıyor.



Her geçen yıl ünü katlanarak artan Göbeklitepe, 2011 yılında UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alındı, 1 Temmuz 2018'de ise Bahreyn'de düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. İki yıl önce aldığı bu unvanla dünyadaki bilinirliği artan Göbeklitepe, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edilmesiyle turizmde "altın yılı"nı yaşadı.



UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasıyla senarist ve yönetmenlerin de ilgisini çeken Göbeklitepe, konu olduğu kitap, dizi ve animasyon filmleriyle popüler kültürün de bir parçası haline geldi.



"GÖBEKLİTEPE'YLE İLGİLİ BİLGİLER HALKA DAHA ÇABUK ULAŞTI"



İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Göbeklitepe'nin 2018 yılında "UNESCO Dünya Mirası Listesi"ne girmesiyle bilinirliğinin arttığını söyledi.



Göbeklitepe'nin popüler kültürde yer edinmesinin büyük önem taşıdığını aktaran Aslan, "Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Listesine girmesiyle birlikte bilimsel bilinirliğinin yanında popüler kültürde de bir konu olarak işlenmeye başlandı. Özellikle Göbeklitepe'yle ilgili yazılan kitapların artması, dünyaca ünlü film platformlarında diziler yapılması, animasyon filmlerinin çekilmesiyle Göbeklitepe'yle ilgili bilgiler halka çok daha çabuk ulaşabildi." dedi.



Aslan, Göbeklitepe'nin uluslararası alanda tanınırlığının artması noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığının önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.



"Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" sinema filminin animasyon türünde tüm zamanların izleyici rekoru kırdığını anımsatan Aslan, "Göbeklitepe aslında popüler kültürle de insanların hafızalarında ve belleklerinde kalıcı olarak yerleşmeye başladı." dedi.





"RAFADAN TAYFA: GÖBEKLİTEPE' KÜÇÜKTEN BÜYÜĞE HERKESİ ETKİLEDİ"



TRT Çocuk'ta ekranlara gelen Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" filminin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan da filmin yaklaşık 3,5 milyon kişi tarafından izlendiğini belirtti.



Filmin gala öncesinde yapılan tanıtımlarını gören bir ailenin çocuklarıyla kendilerini ziyaret ettiğini aktaran Fidan, "Bu ailemiz yaklaşık 1 yıl önce çocuklarıyla Göbeklitepe'yi ziyaret etmişler, o dönemde çocuğun Göbeklitepe'nin adını bile bilmediğini, gezerken de elinden tableti bırakmadığını anlatılar. Ama şimdi sevdiği karakterleri orada görünce 'Baba Göbeklitepe'ye bir daha gidelim ben orayı çok sevdim' diye söylüyor. Rafadan Tayfa: Göbeklitepe küçükten büyüğe herkesi etkiledi ve hafızlarında Göbeklitepe'ye dair iz bıraktı." dedi.



FİLM DİJİTAL PLATFORMLARDA DA YER ALACAK



Göbeklitepe'nin yurt dışında da büyük bir beğeni kazandığını ve insanların büyük ilgisinin olduğunu aktaran Fidan, "Rafadan Tayfa: Göbeklitepe" filminin yakın zamanda tüm dijital platformlarda arkasından da TV ekranlarında gösterime gireceğini bildirdi.



Fidan, filmin bu alanlarda da izlenme rekoru kıracağına inandığını ifade ederek, bu sayede de Göbeklitepe'nin daha geniş kesimlerce izlenerek bilinirliğinin artacağını sözlerine ekledi.