Göbeklitepe Saklı Mabede Yolculuk kitabı okuyucusuyla buluşuyor

Yazar kitabında; Homo Sapiens’in (Akıllı insan) insan türü olarak neslini sürdürmeyi nasıl başardığı, onu doğayla anlaşmaya iten güdünün ne olduğu, neden sosyalleştiğini, yaratıcılığı taklit ederek mi keşfettiği, ölümü bir döngü olarak kabullenip bu olgu üzerine anlamlar yüklediği, ölümsüzlüğün nasıl mümkün olabileceği, medeniyet kurmayı, sanat üretmeyi ve estetik anlayışına nasıl ulaştığı gibi evrensel sorulara yanıt arıyor.



İSMET CERİT KİMDİR?



Nisan 1976’da Amasya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra eğitim hayatına İstanbul’da devam etti. Cerit, Florya Tevfik Ercan Anadolu lisesini bitirdikten sonra eğitimine ara verip 1997 yılında ticaret hayatına atıldı. Cerit bugün Atlantic International University İşletme Bölümü’nde lisans eğitimine devam etmektedir.

İsmet Cerit’in 2011 yılında Jewel of Lounge isimli derleme bir müzik albümü, 2014’de sayıların spiritüel anlamını konu alan ilk kitabı “40” oldu. 2018 Nisan ayında Fatih Sultan Mehmet’in Edirne’den İstanbul’a doğru yürüyüşünü konu alan roman tadındaki kitabı “Fetih İstanbul” Temmuz 2019’da çıkardığı Göbeklitepe Saklı Mabede Yolculuk adlı kitabı ile birlikte 3 adet kitabı mevcut.



“Fetih İstanbul” adlı kitabı 2018 Mayıs ayında Altın Kalem Ödüllerinde tarihi roman kategorisinde ödüle layık görüldü.