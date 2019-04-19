Geçen hafta Harbiye Hilton İstanbul Convention ile Exhibition Center'da düzenlenen Heritage fuarında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin özverili çalışmaları ile kurulan Avrupa Birliği-Türkiye Anadolu Arkeolojisi ve Kültürel Miras Enstitüsü Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Fuarda stand açan enstitünün, "Ülkemizin ilk Milli Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Kuruluyor" başlığı ile ziyaretçilere dağıttığı katalog şaşkınlık yarattı.

Hürriyet gazetesinden Ömer Erbil'in haberine göre, Anadolu tarihi kronolojisinin anlatıldığı katalogda Osmanlı İmparatorluğu dönemi İngilizce çevirisinde 'The Ottoman Republic' (Osmanlı Cumhuriyeti), Türkiye Cumhuriyeti döneminin anlatıldığı yerdeki çeviride ise 'Ottoman Empire (Osmanlı İmparatorluğu) ifadeleri yer aldı. Katalogda sadece dizgi hataları olmadığı, kronoloji tarihlerinde de ciddi yanlışlar bulunduğu ortaya çıktı.

Katalogda Neolitik dönem M.Ö. 8000-5500 olarak tarihlendirilmiş ve Anadolu'da neolitik dönem yerleşimleri olarak Çayönü, Cafer Höyük, Çatalhöyük, Yumuktepe ve Pulur gösterilmiş. Anadolu'nun en eski yerleşim yeri olarak dünyaca bilinen ve geçmişi M.Ö. 10.000 tarihlenen Göbeklitepe ise unutulmuş. Yine İstanbul'un tarihini 8500 yıl geriye götüren Yenikapı Neolitik döneme yer verilmemiş. Likya dönemi ise M.Ö. 395 - M.S. 1176 olarak tarihlenmiş. Yani Likya medeniyetinin Selçuklu döneminde bile varlığını sürdürdüğü gibi vahim bir hata yapılmış.

Çanakkale'deki Assos antik kenti Antalya'da, Aydın'daki Milet örenyeri Denizli'de, Kars'taki Ani Harabeleri Van'da, Osmaniye'deki Karatepe Örenyeri Kayseri'de, Aydın'daki Aprodisias antik kenti İzmir'de gösteriliyor.

BAKANLIK TOPLATTI



Fuarın ikinci gününde Kültür ve Turizm Bakanlığı müdahale ederek kataloglar toplatıldı.

Avrupa Birliği-Türkiye Anadolu Arkeolojisi ve Kültürel Miras Enstitüsü Proje Ofisi şu yaptığı açıklamada, "Yüklenici tarafindan düzeltilmiş ve redaksiyondan geçmiş son metin yerine redaksiyon öncesi hazırlanan taslak metinlerden biri sehven baskıya gönderilmiş ve broşür, içeriğinde yer alan bazı hatalar ile yayınlanmak durumunda kalmıştır. Düzeltilmiş katalog en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.