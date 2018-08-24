Sakarya'nın Hendek ve Pamukova ilçelerinde çekimleri yapılan Göç Yolu (Elveda Balkanlar) sinema filmi, 21 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.



Balkanlar'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan hasta, yaşlı, yaralı, kadın ve çocukların dağlarda verdiği ölüm kalım mücadelesini anlatan filmin senaryo ve yönetmenliğini Turgut Ural üstlenirken, oyuncu kadrosunu Ahmet Yenilmez, Aysun Güven, Sinan Bengier, İzzet Çivril, İskender Bağcılar, Tolga Öz, Gül Gülsün Yıldız, Esra Sönmezer, Hülya Diken, Kaan Keskin, Şükran Çağman, Ercüment Fidan ve Kaan Oruçoğlu oluşturuyor.



Yönetmen Ural, duygu dolu bir film çektiklerini söyledi.

"FİLMDE HERKESTEN BİR ŞEY VAR"

"Özellikle son günlerde dost ve müttefik görünenlerin ülkemiz ve halkımız üzerinde sinsice yaptığı ekonomik ve psikolojik baskıyı ülkece bertaraf etmeye çalışıyoruz" diyen Ural, şunları kaydetti:



"Milletimiz ve hükümetimiz olayın farkında ve bir bütün olarak hareket ediyor. Şimdilerde güçlüyüz. Bu filmin konusunun geçtiği yıllarda ülkemiz zayıflatılmış ve savunmasızdı. Zaten bu filmde bahsedilen konuda dost gibi görünen fırsatçıların, fırsat bulunca neler yapacakları anlatılıyor. Filmde herkesten bir şey var. Özellikle Balkanlar'da yaşananları konu alsak da bugün Orta Doğu'da o dönem yaşananlara çok yakın olaylar cereyan ediyor. Keşke bu olaylar yaşanmasaydı bizler de böyle hikayeleri filmlere konu etmeseydik. Savaşın kazananı silah tüccarları, kaybedenleri ise çocuklar. Savaşlar bitse bile o çocuklarda kapanmayan derin yaralar kaldı. Ortalama insan ömrü 60 sene. Maalesef biz insanlar 60 senelik hayatımıza güle oynaya mutlu mesut yaşamayı sığdıramıyoruz ama dünya malı için bütün kötülükleri sığdırıyoruz."

"BALKANLAR'DA YAŞANAN GÖÇ GERÇEĞİNİN İŞLENDİĞİ EN DETAYLI FİLM"

Ural, filme özellikle Balkan göçmenleri ve Balkan derneklerinin yoğun ilgi göstereceğinin sosyal medyada yer alan paylaşım ve yorumlardan anlaşıldığını dile getirerek, "Yapımcılığını Siyap Film, dağıtımı ise Derin Film tarafından üstlenilen filmin tüm Türkiye'deki salonlarda ilgi göreceği tahmin ediliyor. Film, 21 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak. Tüm sinemaseverleri filme bekliyoruz. Bu film, Balkanlar'da yaşanan göç gerçeğinin bu zamana kadar işlendiği en detaylı filmdir" şeklinde konuştu.