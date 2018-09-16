Senaryosunu ve yönetmenliğini Turgut Ural, yapımcılığını ise Mustafa Şengün'ün üstlendiği Göç Yolu (Elveda Balkanlar) filminin galası Yozgat'ta tarihi Sarıkaya Roma Hamamı (Basilica Therma) önünde yapıldı.



Sarıkaya Sarızeybek Kültür Merkezi'nde özel gösterimi yapılan "Göç Yolu (Elveda Balkanlar)" filmi, 21 Eylül'de vizyona girecek. Ahmet Yenilmez, Aysun Güven, Sinan Bengier, İzzet Çivril, İskender Bağcılar, Tolga Öz, Gül Gülsün Yıldız, Esra Sönmezer, Hülya Diken, Kaan Keskin, Şükran Çağman, Ercüment Fidan ve Kaan Oruçoğlu'nun rol aldığı film, izleyicilerden büyük beğeni topladı.



Filmin yönetmeni Ural, yaptığı açıklamada, yıllardır Anadolu'da çalıştığını, Yozgat'ta böyle bir mekanda gala yapmaktan çok onur ve gurur duyduğunu belirterek, "2 bin yıllık bir tarihi hamamın önünde ilk film galasını yapmak, burada ilk filmi göstermek bize nasip oldu." dedi.



Filmi izledikten sonra izleyicilerle görüştüklerini anlatan Ural, "Çok memnun oldular. Çok duygulandıklarını, çok ağladıklarını söylediler. Film ayın 21'inde vizyona girecek. Bizim bir şey söylememize gerek yok, bundan sonra izleyicilerimiz söyleyecek." ifadelerini kullandı.



Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de filmin galasının Sarıkaya'da yapılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, filmin yapımcısına, yönetmen ve sanatçılara teşekkür etti.



Oyunculardan Hülya Diken de filmi Sakarya'da çektiklerini, güzel ve yorucu sahnelerin olduğunu belirtti.



Sinan Bengier ise filmi sevdiğini belirterek "Ben sevdim, seyirci de sevdi herhalde." dedi.



Gül Gülsüm Yılmaz da konunun güzel olduğunu dile getirerek, "Göç dünyanın sorunu aslında. Bizim yıllardır var olan bir sorunumuz Balkan göçü de acılı bir göç. Filmi çekerken de çok etkilendik, duygulu anlar yaşadık." diye konuştu.