Godfrey Gao hayatını kaybetti (Louis Vuitton'ın ilk Asyalı modeli)

Tayvan asıllı Kanadalı oyuncu ve model Godfrey Gao, Çin'de bir çekim sırasında hayata veda etti.



Gao'nun bağlı olduğu JetStar Entertainment ajansından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki oyuncunun, Çin'de 'Chase Me' adlı televizyon programının çekimleri sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi. Çekimlerde koşarken bir anda yere yığılan Gao'nun, hemen hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı ifade edildi.



Tayvan'da doğan ve çocukluğunda ailesiyle Kanada'ya yerleşen Gao'nun cenazesinin Taipei'ye gönderileceği kaydedildi.



Fransız modacı Louis Vuitton'ın ilk Asyalı modeli olarak tanınan Gao, Hollywood yapımı Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler Şehri'nin de aralarında olduğu birçok filmde rol almıştı.

Godfrey Gao

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