Gökhan Kırdar, müzikte biofrekans dediği yöntemle hastalıkları iyileştirdiğini iddia etti. Önceki gün Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde verdiği konserinde biofrekans performansı da sergileyen sanatçı, HT MAGAZİN’e yaptığı açıklamada, “Müzik bedenimizin gıdası. Bir yıldır müzikle hastalıkları iyileştiriyoruz” dedi.



“TAMAMLAYICI TIBBIN BİR DALI”



Kırdar, “Gün içinde organlarımız ve salgı bezlerimiz aldıkları kontrolsüz frekanslarla fonksiyon bozukluğu yaşıyor. 7 temel manyetik alanımız var. Bir yıldır çalışıyoruz. Her vücuda ve hastalığa uygun verdiğimiz frekanslarla onları iyileştiriyoruz. Tamamlayıcı tıbbın bir dalı bu” ifadesini kullandı.



Bir müzikolog olarak müzik alanındaki deneyimini sağlık üzerine de yoğunlaştıran ve iyileşmeye ihtiyacı olanlar için biofrekans müzikle iyileşme seansları düzenleyen Gökhan Kırdar, bütün kainatın 12 ses frekansı üzerine kurulduğunu ve ses frekanslarının genel sağlık ve hormon düzeni için ne kadar önemli olduğundan yola çıkarak frekans ve titreşimler üzerinde çalışıyor.



Bir bebeğin dünya ile ilk temasının duyarak anne karnında başladığının altını çizen Kırdar, dışarıdan maruz kalınan ve sağlığı bozan her türlü ses frekansları için bedene ve kulaklara nasıl korunma yöntemleri uygulanabileceğine yönelik özel seans ve eğitim programları gerçekleştiriyor.