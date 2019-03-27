Su yeryüzünde yaşayan her bir canlı için hayatın kaynağı. Ancak bugün dünyada 700 milyon insan su kıtlığı çekiyor. Bilimsel çalışmalar önümüzdeki 20 yıl içerisinde bu durumun aralarında İstanbul gibi büyük metropoller başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine yayılarak milyarlarca insanı etkileyecek bir boyuta ulaşabileceğini gösteriyor. National Geographic, Finish işbirliğiyle hazırladığı yeni belgeseli 25 Litre ile Türkiye’deki su tüketim alışkanlıklarına yakından bakıyor.



Su tüketiminin mevcut oranlarda devam etmesi halinde 2040 yılında Türkiye’nin de su fakiri bir ülkeye dönüşebileceğini ortaya koyan belgesel, günlük su tüketim alışkanlıklarında yapılacak değişikliklerin ne denli büyük bir etkisi olabileceğine odaklanıyor. Belgesel ve senaryolu anlatımı bir araya getiren yapım, son birkaç yıldır kuraklıkla mücadele eden Cape Town’daki su kıtlığına karşı önlem olarak yerel yönetim tarafından planlanan ve kişi başı su tüketiminin günde 25 litre ile sınırlanacağı “Sıfır Günü” uygulamasından esinlenerek kurgusal bir anlatımla bu sınırlamayı 2040 Türkiye’sine uyarlıyor.

2040 yılını resmeden senaryolu bölümlerde, günlük su tüketiminin kişi başı 25 litre ile sınırlandığı İstanbul’da yaşayan genç bir doktorun ve çevresindekilerin bu durum ile değişen hayat hikayeleri ekrana geliyor. Belgeselin anlatıcılığını üstlenen Gökhan Özoğuz ise bilim insanlarından tarihçilere kadar birçok uzmanla görüşüyor; bilim dünyasının öngördüğü su kıtlığı sorununun kaynağının yanı sıra hem bireylere, hem de kuruluşlara çözüm için düşen sorumlulukları anlamaya çalışıyor.

Süreçte Özge Özpirinçci de Özoğuz’a katılıyor. Özoğuz ve Özprinçci su tüketimi konusunda bilincin artırılmasının ve bugün itibarı ile değiştirilebilecek bireysel yaşam alışkanlıklarının gelecekteki olası senaryoları olumlu nasıl değiştireceğine dikkat çekmeye çalışıyor. Yapım Nisan ayında National Geographic ekranlarında izleyici ile buluşacak.