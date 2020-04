Göksel internette canlı yayında konser verdi

Sanatçı Göksel, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri dolayısıyla evden çıkamayan hayranlarına internetten konser verdi.



Yapı Kredi bomontiada'nın "World Akustik Konserleri" serisi kapsamında Instagram üzerinden düzenlediği etkinliğe katılan genç sanatçı, kendi eserlerinin yanı sıra usta sanatçıların şarkılarını da seslendirdi.



Şarkı aralarında takipçilerine seslenen sanatçı, bunu ilk defa tecrübe ettiğini ve heyecanlı olduğunu belirterek, "İmkanlarımız biraz kısıtlı ama bunun da ayrı bir tadı oluyor. Mümkün olduğunca tatlı bir performans yapmaya çalışacağız" dedi.



Göksel, evde kaldığı günlerde uzun zamandır yapmadığı işleri ve bolca yemek yaptığını söyleyerek, "Bu konuda yetenekli olduğumu keşfettim. En iyi kısır yapıyorum galiba. Size de yapabilirdim ama bu koşullar altında imkansız görünüyor. Ben en iyisi size şarkı söyleyeyim" diye konuştu.

"HER ŞEY YOLUNA GİRECEK"



Uzun zamandır evde olduğunun da altını çizen sanatçı, şunları kaydetti:



"Benim için çok değişik bir yaşam şekli oldu. Böyle bir zamanda olmasaydı, tadını çok güzel çıkartırdım. Çünkü hayalimdi, çiftlik evinde yaşamak. Tavuklarımız, civcivlerimiz var. Evde kalıyoruz. Mümkün olduğunca az insanla temasa geçiyoruz. Biliyorum siz de çok dikkat ediyorsunuz. Çok dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Hepiniz biliyorsunuz artık, her şeyi takip ediyoruz. Özellikle nisan ayı çok kritik. Sosyal medyada çok iç karartıcı videolar dolaşıyor. Ben de bazen izliyorum ve moralim bozuluyor. Onlara çok dikkat etmeyelim ve onları izlemeyelim. Çünkü şu ara en önemli şey moralimizin yüksek olması. Almamız gereken tedbirleri alacağız ve diliyorum ki her şey yoluna girecek."



Osman Şahin'in kendisine gitarla eşlik ettiği konserde Göksel, Gözleri Aşka Gülen, Bende Bir Aşk Var, Bu da Geçecek, Yaşanmamış Yıllar, Mutlu Ol Yeter ve Depresyondayım'ın da arasında bulunduğu sevilen eserleri seslendirdi.



45 dakika süren ve 4 binden fazla kişinin canlı olarak seyrettiği konser, 24 saat boyunca yeniden izlenebilecek.