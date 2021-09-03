Golden Key Bördübet ile sanatçı Kemal Seyhan'ın eserleri buluştu

Gökova’nın Mavi ile Yeşil in buluştuğu en benzersiz koylarından Bördübet’de yer alan Golden Key Bördübet, doğanın verdiği ilhamın sanatsal yansımasını konuklarıyla paylaşmak için 2021 yılı yazında bünyesine bir sanat galerisi dahil etti.



Ağustos ayında açılan Golden Key Bördübet Sanat Galerisinde, sanatın her alanında en büyük esin kaynağının doğa olmasından yola çıkılarak farklı sergilere ev sahipliği yapılacak.



Galerinin açılışı Kemal Seyhan’ın ‘’Nature/Meditation’’ isimli kişisel sergisi ile yapıldı. Golden Key Galeri sergiye sezon sonuna kadar ev sahipliği yapacak.

Tesadüfi olarak, yanık orman renkleri, kömürsü gövde renk ve dokuları ile yangınların bıraktığı izleri çağrıştıran sergide, doku ve renkler üzerine çalışmalar yapan Kemal Seyhan, ağırlıklı olarak doğa renkleri, ağaç, toprak dokularını işlemiş.

Sanatçının doğadan ilham alan eserleri, meditatif renkler ve tekrar ile oluşturulan kompozisyonlara odaklanmış. Uygulanan kilolarca boya ve binlerce spatula dokunuşu aracılığıyla her tuval üzerinde resimsel bir tabaka oluşturulmuş.



KEMAL SEYHAN HAKKINDA



Viyana ve İstanbul arasında yaşayan saantçının seçili sergileri:



Adsız – Poetics of Inner Space (solo), Pi Artworks İstanbul, Türkiye (2018);

Syntax (solo), Osthaus Museum Hagen, Hagen, Almanya (2017);



Freundschaftsspiel Istanbul:Freiburg, Museum für Neue Kunst Freiburg, Freiburg, Almanya (2016);

Ondas Negras (solo), GPLSpaceVI, Viyana, Avusturya (2015);



41 Meter (solo), Zorlu Center, İstanbul, Türkiye (2013);



Sieben Grengange, House Wittgenstein, Viyana, Avusturya (2011);



Kemal Seyhan (solo), Cora Holzl Gallery, Düsseldorf, Almanya (2010) yer almaktadır. Eserlerinin yer aldığı seçili koleksiyonlar arasında;



The Tyrolean State Museum Ferdinandeum, Innsbruck, Avusturya;



Arch Driend Collection, Viyana, Avusturya;



Die Roland Madesta, Nurnberg, Avusturya;



İstanbul Modern, İstanbul, Türkiye;



Müze Evliyagil, Ankara, Türkiye